Пассажиры «Мострансавто» совершили более 457 миллиона поездок в марте

Пассажиры «Мострансавто» совершили более 457 миллиона поездок на автобусах в марте. Это на 7% больше, чем в этом же месяце в прошлом году.

Как сообщили в региональном Минтрансе, свыше 53% поездок — 21,3 миллиона — пришлось на социальные карты. Еще более 14,5 тысячи операций провели по банковским и 9,7 миллиона — по транспортным картам.

Самым загруженным днем в минувшем месяце было 7 марта. Тогда автобусами воспользовались более 1,7 миллиона человек.

Самым популярным маршрутом стал № 10 в Королеве. На нем зафиксировали 6,3 миллиона транзакций. Еще 5,4 миллиона пришлось на № 11 в Балашихе и 4,5 миллиона — на № 12 в Ногинске.