Пассажиры «Мострансавто» совершили более 44 млн поездок в декабре

Пассажиры «Мострансавто» совершили свыше 44 миллионов поездок в декабре. Это на 8% больше, чем в этом же месяце 2024 года.

Как рассказали в региональном Минтрансе, самым загруженным днем стало 4 декабря, когда на маршрутах зафиксировали почти 1,7 миллиона поездок.

Чаще всего в декабре проезд оплачивали при помощи социальных карт. С их помощью провели более 20 миллионов операций. Еще около 14,5 миллиона раз жители оплатили проезд банковскими картами и более девяти миллионов раз — транспортными.

Самым популярным стал маршрут № 10 в Королеве, им воспользовались порядка 6,3 миллиона пассажиров. Еще 4,8 миллиона транзакция насчитали на автобусах № 11 в Балашихе и 4,4 миллиона — на № 12 в Ногинске.

Компания «Мострансавто» обслуживает более 1,4 тысячи маршрутов, всего в автопарке около шести тысяч автобусов.