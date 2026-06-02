Пассажиры Мострансавто совершили более 42 миллионов поездок в мае 2026 года

По итогам мониторинга пассажиропотока за май 2026 года стало известно, что пассажиры Мострансавто, подведомственной организации Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, совершили более 42 миллионов поездок. Это количество практически равно числу поездок за аналогичный период прошлого года.

Более 47% всех трансакций — 20 миллионов — пришлось на социальные карты жителя Подмосковья и москвича. Банковскими картами пассажиры оплатили проезд более 14 миллионов раз. На втором месте — транспортные карты «Тройка» и «Стрелка», с общим показателем в 8 миллионов операций.

Самым загруженным днем стало 15 мая. Тогда было зафиксировано более 1,7 миллиона операций. Наиболее популярным маршрутом за последний весенний месяц стал МАП № 10 г. Королев — там пассажиры совершили 5 миллионов поездок.

На всех маршрутах Мострансавто действует только безналичная оплата проезда банковскими, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» (тариф «Кошелек»), а также социальными картами жителя Московской области и столицы.

Мострансавто — крупнейший перевозчик Московской области. Компания обслуживает свыше 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно на линии выходят более 5 тысяч автобусов.