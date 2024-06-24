Пассажиры «Мострансавто» совершили более 36 миллионов поездок по «Стрелке» с начала года

Более 36 миллионов раз воспользовались картами «Стрелка» пассажиры Мострансавто с начала года. Больше всего операций по электронным билетам зафиксировали в Королеве.

Как пояснили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в Королеве пассажиры воспользовались картой более 5,3 миллионов раз, а самые высокие показатели по количеству поездок специалисты компании зафиксировали на маршрутах № 22 «Пушкино — 318 тысяч поездок.

В ведомстве подчеркнули, что «Стрелкой» жители и гости Подмосковья могут оплатить проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах Мострансавто. При оплате проезда действует система лояльности: после каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-й составляет 35%.

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