Пассажиры «Мострансавто» совершили более 325 миллионов поездок с января

С начала 2026 года количество поездок в автобусах Мострансавто превысило 325,4 миллиона, что на 41 тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мониторинг показал, какие маршруты пользовались наибольшей популярностью.

Среди способов оплаты поездок лидируют социальные карты жителя Московской области или москвича — по ним зафиксировано более 151,6 миллиона трансакций. На втором месте — банковские карты с 110,3 миллиона операций. Также пассажиры активно использовали транспортные карты «Стрелка» и «Тройка», совершив более 63,3 миллиона оплат.

Первое место по количеству поездок занял МАП № 10 в Королеве. Филиал обслуживает 134 маршрута в Подмосковье, Москве, Переславле-Залесском, Калязине и Владимирской области. С начала года на маршрутах этого подразделения зарегистрировано свыше 44,1 миллиона трансакций, а среднесуточный пассажиропоток составляет 184 тысячи поездок. Чаще всего пассажиры пользовались маршрутом № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)», где отмечено 2,3 миллиона поездок.

На втором месте МАП № 11 в Балашихе с более чем 41,3 миллиона поездок. Здесь наиболее востребованным стал маршрут № 110Н «Балашиха-2 (СНТ „Поляна“) — Москва (м. Новогиреево)» с показателем 2,2 миллиона оплат.

Третье место занимает МАП № 12 в Ногинске с более чем 32,9 миллиона поездок. Максимальный пассажиропоток зафиксирован на маршруте № 20 «Электросталь (Вокзал) — Ногинск» — 1,2 миллиона поездок.