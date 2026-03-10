Пассажиры «Мострансавто» совершили более 3 млн поездок с 7 по 9 марта

В период с 7 по 9 марта, автобусы «Мострансавто» перевезли более трех миллионов пассажиров, которые путешествовали по территории Московской области или добирались до столицы. Наибольшая нагрузка на транспортную сеть пришлась на субботу.

Услугами крупнейшего автобусного перевозчика 7 марта воспользовались свыше 1,2 миллиона раз. Компания работала по расписанию выходного дня, что позволило жителям и гостям региона беспрепятственно посещать праздничные мероприятия и туристические достопримечательности.

Как пояснили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, социальными картами пассажиры оплатили проезд более 1,3 миллиона раз, банковскими картами было оплачено порядка 1,1 миллиона поездок, а на транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» пришлось около 550 тысяч транзакций.

Безусловным лидером по популярности среди пассажиров стал маршрут № 368, связывающий платформу МЦД Долгопрудная со станцией метро «Ховрино». За три дня там зафиксировали более 32 тысяч поездок.

В праздники в автобусах ввели усиленные меры безопасности.