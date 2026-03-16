Пассажиры «Мострансавто» совершили более 2 млн поездок в аэропорты с начала года

С начала года пассажиры совершили свыше 2,1 миллиона поездок на автобусах «Мострансавто», следующих до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Это число превышает прошлогодние показатели за аналогичный период на 6%.

Транспортное обслуживание аэроузлов обеспечивается силами 16 маршрутов, которые связывают терминалы с разными городами области.

Специалисты также проанализировали платежные предпочтения пассажиров. Бесспорным лидером остаются банковские карты — с их помощью с января провели более 930 тысяч операций по оплате. Карты «Стрелка» и «Тройка» пассажиры применяли более 430 тысяч раз. Еще порядка 730 тысяч поездок пришлось на владельцев социальных карт, для которых проезд является льготным.

Самым востребованным направлением среди путешественников стал маршрут № 21, связывающий микрорайон Южный в Лобне с аэропортом Шереметьево. Количество транзакций превысило 560 тысяч.

В компании напомнили пассажирам, собирающимся в путь с багажом, о действующих правилах его перевозки. Если ручная кладь по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) не превышает 120 сантиметров, ее можно провозить бесплатно.

За более крупный багаж, габариты которого в сумме составляют не более 180 сантиметров, придется доплатить. Стоимость зависит от дальности поездки: в городском сообщении и на пригородных маршрутах до 25 километров она составит 73 рубля, от 25 до 50 километров — 146 рублей, а на расстояние свыше 50 километров — 219 рублей.

При этом важно помнить, что чемоданы и сумки не должны создавать неудобств для других пассажиров. Их запрещено ставить на сиденья, размещать в проходах или в непосредственной близости от дверей автобуса.