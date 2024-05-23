Пассажиры «Мострансавто» совершили более 188 миллионов поездок с января

Пассажиры «Мострансавто» совершили более 188 миллионов поездок на автобусах компании с начала года. При этом социальные карты оказались самым популярным способом оплаты проезда.

Согласно результатам мониторинга пассажиропотока, наибольшая популярность у маршрутов № 368 ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино), которым воспользовались более чем 2,4 миллиона раз, а также № 344 Химки (платф. Левобережная) — Москва (м. Ховрино) — с более чем 1,7 миллиона поездок.

Также в список наиболее популярных вошел маршрут № 348 «Лыткарино (Автостанция) — м. Котельники». Им воспользовались порядка 1,7 миллиона раз.

«Мострансавто» обслуживает примерно 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородных маршрутов по всей Московской области, где ежедневно на множество направлений выезжают более 4,7 тысячи автобусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что работы по ремонту Осташковского шоссе завершат в 2024 году. При этом в регионе продолжается модернизация общественного транспорта.

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