Пассажиры «Мострансавто» совершили более 163 млн поездок по соцкартам с января

В 2024 году пассажиры «Мострансавто» совершили более 163 миллионов поездок по социальным картам. По данным Минтранса Московской области, это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В среднем за 8,5 месяцев в автобусах компании ежедневно фиксировали около 640 тысяч поездок по социальным картам. Среди наиболее популярных маршрутов, где пассажиры активно пользовались льготами, оказались маршрут № 368 «станция МЦД Долгопрудная — Москва», маршрут № 1 «станция Подлипки — улица Силикатная» и маршрут № 22 «станция Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)».

При этом, наибольшее количество льготных поездок зафиксировано в МАП № 10 в Королеве — свыше 22,7 миллиона. Напомним, что жителям и гостям Московской области в автобусах «Мострансавто» доступны различные способы безналичной оплаты: банковские карты, а также транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» в тарифе «Кошелек».

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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