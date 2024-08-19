Пассажиры «Мострансавто» совершили 92 миллиона поездок по банковским картам с января

Фото: Пресс-служба Минтранса МО

Банковские карты остаются самым популярным способом оплаты проезда в автобусах «Мострансавто». С начала года с их помощью пассажиры совершили около 92 миллионов транзакций, что на 31,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего пассажиры оплачивали проезд на маршрутах № 368 (МЦД Долгопрудная — Москва), № 344 (Химки — Ховрино) и № 1201 (Дрожжино — Бульвар Дмитрия Донского).

В Минтрансе напомнили, что оплата проезда банковскими картами доступна во всех автобусах «Мострансавто», обслуживающих 1,4 тысячи маршрутов по Московской области. Оплатить проезд также можно социальными картами и транспортными картами «Стрелка» и «Тройка». Ежедневно на линию выходят более 4,7 тысячи автобусов.

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