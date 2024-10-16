Пассажиры «Мострансавто» совершили 580 тысяч поездок на маршрутах до дач с апреля

С начала апреля пассажиры «Мострансавто» совершили около 580 тысяч поездок на сезонных маршрутах, которые следуют до дач, загородных участков и СНТ. Они работали в 23 округах региона.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, самыми востребованным маршрутом стал № 10 «Автостанция — Юбилейное», на нем совершили свыше 82 тысячи поездок, а также № 51 «Орехово-Зуево — Новый Снопок» и показателем свыше 72 тысяч и № 30 «Электрогорск — Алексеево», которым воспользовались 59 тысяч раз.

Во всех автобусах действует безналичная оплата банковскими и транспортными картами.

Сезонные маршруты завершат работу в начале ноября.

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