Пассажиры «Мострансавто» совершили 477 тысяч поездок на маршрутах до дач с апреля

Пассажиры «Мострансавто» совершили свыше 477 тысяч поездок на автобусных маршрутах к дачам и СНТ с начала апреля. Они работают в 23 городских округах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, чаще всего жители пользовались маршрутом № 10 «Автостанция — Юбилейное», на нем совершили более 71 тысячи поездок. Еще свыше 65 тысяч насчитали на автобусах № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок» и 52 тысячи на № 30 «Электрогорск — Алексеево».

«Отметим, что на всех маршрутах возможна только безналичная оплата проезда. Также действуют меры социальной поддержки — пассажиры могут воспользоваться социальными картами для оплаты проезда», — добавили в министерстве.

Большинство сезонных маршрутов работают с пятницы по воскресенье. Они завершат работу в начале ноября.

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