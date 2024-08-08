Пассажиры «Мострансавто» совершили 43 миллиона поездок по «Стрелке» с января

С начала года пассажиры «Мострансавто» совершили более 43 миллионов поездок по транспортным картам «Стрелка». Это на 9% больше, чем за шесть месяцев 2023 года. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Самыми популярными маршрутами у держателей «Стрелки» стали № 348 в Лыткарине, № 367 в селе Константиново и № 368 в Долгопрудном. Отмечается, что чаще всего такой способ оплаты среди всех подразделений компании выбирали пассажиры МАП № 10 в Королеве.

Напомним, при оплате проезда «Тройкой» действует система лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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