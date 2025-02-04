Пассажиры «Мострансавто» совершили 39 млн поездок с начала года

Жители и гости Московской области с начала 2025 года совершили более 39 миллионов поездок в автобусах Мострансавто, что превысило прошлогодний показатель на 11%. Пассажиры 18,5 миллионов раз оплатили проезд социальными картами, а примерно 12 миллионов раз — банковскими.
Картами «Стрелка» в январе воспользовались пять миллионов граждан, а «Тройкой» — три миллиона.
На автобусах Мострансавто граждане чаще всего ездят по пятницам. Самым популярным за прошлый месяц стал маршрут № 10 в Королеве, по которому пассажиры совершили 5,6 миллиона поездок. Более 4,3 миллиона операций зарегистрировали в автобусах № 11 в Балашихе. На третьем месте оказался маршрут № 12 в Ногинске, где совершили четыре миллиона транзакций.
Поездки в автобусах Мострансавто можно оплатить только безналичным способом.
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