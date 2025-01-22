Пассажиры «Мострансавто» совершили 11 млн поездок по соцкартам с начала года

Пассажиры «Мострансавто» совершили почти 11 миллионов поездок по социальным картам с начала января. Это на 11,7% больше, чем за такой же период прошлого года.

Около 47% всех поездок на автобусах «Мострансавто» совершают по социальным картам, рассказали в подмосковном Минтрансе. Ежедневно по ним совершают более 679 тысяч операций.

Чаще всего льготным проездом в этом месяце пассажиры пользовались на маршруте № 10 в Королеве. На нем зафиксировали более 1,5 миллиона поездок. Еще 1,2 миллиона операций провели на автобусах № 12 в Ногинске и более 1,1 миллиона пришлось на № 8 в Химках.

В автобусах компании также доступна оплата банковскими и транспортными картами. Предприятие обслуживает свыше 1,4 тысячи маршрутов, а автопарк насчитывает более шести тысяч автобусов.