Пассажиры «Мострансавто» скачали расписание более 2 млн раз

Сервис электронных расписаний «Скачай, не срывай» от «Мострансавто» продолжает набирать популярность и уже превысил 2,45 миллиона скачиваний. С августа по октябрь пользователи обратились к нему более 135 тысяч раз, а число уникальных пользователей превысило 20 тысяч. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

По данным ведомства, наиболее востребованными направлениями остаются маршруты № 362 «станция Монино — Москва (м. Щелковская)», № 308 «Москва (м. Домодедовская) — Аэропорт Домодедово» и № 388 «Сергиев Посад — Москва (м. ВДНХ)».

Сервис доступен круглосуточно на сайте «Мострансавто» и через Telegram-бот @Mostransavto_bot. Он помогает пассажирам узнать актуальное расписание и построить маршрут с пересадками.