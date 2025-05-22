Пассажиры «Мострансавто» скачали расписание автобусов свыше 1,9 млн раз

Пассажиры «Мострансавто» скачали расписание автобусов более 1,9 миллиона раз. Удобный сервис загрузки запустили в 2023 году — с тех пор он пользуется большой популярностью.

Как рассказали в областном Минтрансе, скачать график движения автобусов можно на официальном сайте компании в разделе «Маршруты и расписания» → «Расписание». Для этого нужно ввести номер нужного маршрута и нажать на значок загрузки.

«Пользователи получают график в привычном формате — таком же, как на остановочных павильонах. Дополнительно на сайте доступен поиск маршрутов, проходящих через конкретную остановку, что делает планирование поездок еще удобнее», — пояснили в министерстве.

Актуальное расписание также можно узнать через Telegram-бот и по номеру 8 (800) 700-31-13.

Ежедневно на линии в Подмосковье выходят свыше пяти тысяч автобусов «Мострансавто». Они перевозят свыше 1,6 миллиона пассажиров.