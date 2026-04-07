Пассажиры Мострансавто скачали расписание автобусов 3 млн раз за 3 года

В Московской области подвели итоги трехлетней работы цифрового сервиса электронных расписаний «Скачай, не срывай», который запустила компания «Мострансавто». За это время к онлайн-услуге обратились почти три миллиона раз.

За первые семь месяцев пассажиры использовали цифровой сервис около 100 тысяч раз, а сегодня такие показатели фиксируют практически каждый месяц. Только в марте текущего года пассажиры воспользовались сервисом более 80 тысяч раз, причем 11,5 тысячи — уникальные пользователи.

Особенно активно цифровыми расписаниями пользуются на ряде популярных маршрутов. Лидером стал № 507, связывающий жилой комплекс «Бутово парк 2» со станцией МЦД Бутово — за месяц зафиксировали свыше 1,1 тысячи запросов.

Далее следует маршрут № 193 из Балашихи до станции метро «Новогиреево», где количество пользователей превысило 800. Замыкает тройку маршрут № 308, соединяющий метро «Домодедовская» с аэропортом Домодедово — более 700 скачиваний за аналогичный период.

Рост популярности сервиса объясняется его удобством: пользователи могут получить актуальное расписание по любому маршруту или даже конкретной остановке, а также заранее увидеть прогноз прибытия автобуса. Это позволяет точнее планировать поездки и не тратить лишнее время в ожидании транспорта.

Доступ к сервису открыт круглосуточно — скачать расписание можно на официальном сайте «Мострансавто» или через бота в Telegram.