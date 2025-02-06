Пассажиры «Мострансавто» оставили в автобусах свыше 400 вещей с начала января

Пассажиры «Мострансавто» оставили в автобусах свыше 400 вещей с начала года. Чаще всего они забывали транспортные карты, книги и рюкзаки.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, пассажиры также часто оставляли в машинах сотовые телефоны, сумки и банковские карты. Среди необычных находок были раскладушка, увлажнитель воздуха и набор для рукоделия.

Жителям напомнили, что потерянные вещи хранятся в филиалах компании в течение полугода, за исключением скоропортящихся продуктов. Чтобы получить находку, нужно заполнить заявление на официальном сайте «Мострансавто», указав дату и время продажи, а также описать предмет.

При получении потерянной вещи необходимо предъявить паспорт и расписаться в специальном журнале.

Пассажирам также напомнили, что при обнаружении бесхозного предмета необходимо сообщить о нем водителю или сотруднику охраны.