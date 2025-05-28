Пассажиры «Мострансавто» оплатили проезд социальными картами 99 млн раз с января

В автобусах «Мострансавто» жители и гости региона могут расплачиваться социальными картами. С начала 2025 года пассажиры воспользовались этим способом около 99 миллионов раз.

По сравнению с прошлым годом количество транзакций по социальным картам увеличилось на 6%. Сейчас их используют 87% пассажиров «Мострансавто».

Чаще всего льготный проезд оформляли на маршруте № 11 в Балашихе — свыше 23,5 миллиона поездок с января. На втором месте оказался маршрут № 10 в Королеве, где совершили 21,5 миллиона операций. Третью строчку занял МАП № 12 в Ногинске с показателем 21,2 миллиона транзакций.

Пассажиры могут оплатить проезд в автобусах банковской картой, а также «Тройкой» и «Стрелкой».