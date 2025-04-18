Пассажиры «Мострансавто» оплатили проезд банковскими картами 48 млн раз с января

Пассажиры «Мострансавто» совершили более 48 миллионов поездок по банковским картам с начала года. Это на 13% больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в региональном Минтрансе, в среднем в будние дни в апреле пассажиры оплачивают проезд банковскими картами более 540 тысяч раз.

Компания обслуживает более 1,4 тысячи маршрутов, ежедневно на линии выходит более пяти тысяч машин. Общая доля платежей банковскими картами в автобусах составляет 46%.

С начала года большинство таких транзакция зафиксировали на маршруте № 11 в Балашихе. Это более 4,2 миллиона операций. Еще почти 3,6 миллиона было на автобусах № 1 и Люберцах и 3,2 миллиона — на № 5 в Подольске.

Пассажиры также могут оплатить проезд «Стрелкой» и «Тройкой», а также социальными картами.