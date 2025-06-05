Пассажиры «Мострансавто» оплатили более 30 млн поездок картой «Стрелка» с января

С начала года жители и гости Подмосковья совершили более 30 миллионов поездок по картам «Стрелка» в автобусах «Мострансавто». В день граждане проводили по ним в среднем около 183 тысячи оплат — 24% от общего числа. Об этом сообщили в Минтрансе МО.

Карты больше всего использовали в МАП № 10 г. Королев. Тут по ним совершили около 800 операций. На втором месте рейтинга МАП № 12 г. Ногинск, а на третьем — МАП № 8 г. Химки.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что для владельцев «Стрелок» действует система лояльности. Скидка увеличивается с каждой 10 поездки на 7%, а с 51 составляет 35%.

Также во всех автобусах «Мострансавто» оплату можно проводить по «Тройке», банковской или социальной карте.