Пассажиры «Мострансавто» оплатили более 30 млн поездок картой «Стрелка» с января

С начала года жители и гости Подмосковья совершили более 30 миллионов поездок по картам «Стрелка» в автобусах «Мострансавто». В день граждане проводили по ним в среднем около 183 тысячи оплат — 24% от общего числа. Об этом сообщили в Минтрансе МО.
Карты больше всего использовали в МАП № 10 г. Королев. Тут по ним совершили около 800 операций. На втором месте рейтинга МАП № 12 г. Ногинск, а на третьем — МАП № 8 г. Химки.
В Минтрансе Подмосковья напомнили, что для владельцев «Стрелок» действует система лояльности. Скидка увеличивается с каждой 10 поездки на 7%, а с 51 составляет 35%.
Также во всех автобусах «Мострансавто» оплату можно проводить по «Тройке», банковской или социальной карте.
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