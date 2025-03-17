Пассажиры «Мострансавто» оплатили 45 млн поездок соцкартами с января

С начала 2025 года пассажиры «Мострансавто» совершили более 45 миллионов поездок, используя социальные карты. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Такие поездки составляют почти половину от общего пассажиропотока компании, сообщили в Минтрансе региона.

Больше всего льготных поездок — свыше 6,4 миллиона — пришлось на автобусы в Королеве. На втором месте оказался Ногинск, тройку лидеров замкнули Химки.

В ведомстве напомнили, что оплатить проезд в автобусах «Мострансавто» можно не только социальной картой, но и банковской картой, а также транспортными картами «Стрелка» и «Тройка». Сейчас компания обслуживает более 1,4 тысячи маршрутов, а ежедневно на линии выходит свыше шести тысяч автобусов.