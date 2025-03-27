Пассажиры «Мострансавто» оплатили 16 млн поездок картой «Стрелка» с января

С начала года жители и гости Подмосковья совершили свыше 16 миллионов поездок по «Стрелкам» всех видов в автобусах «Мострансавто». Доля оплат составила 20% от общего числа без учета социальных карт. В марте по «Стрелкам» проехали больше пяти миллионов раз.

Каждый день по картам «Стрелка» совершается около 190 тысяч оплат.

В этом году этими картами больше всего платили за проезд в Королеве. В городе зарегистрировали 2,3 миллиона операций. Второе место занял Ногинск с 1,9 миллиона поездок. А третье — Химки, там операции совершили 1,5 миллиона раз.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона указывает, что залоговая стоимость карты «Стрелка» составляет 80 рублей, для первой поездки нужно пополнить баланс.

При оплате проезда действует система лояльности: чем больше поездок совершается за 30 дней, тем больше пассажир экономит. После каждой десятой — скидка увеличивается на 7%, а с 51-й составляет 35%.