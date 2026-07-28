Пассажиры Мострансавто могут получить страховку при ДТП по федеральному закону

В случае дорожно-транспортного происшествия пассажиры автобусов Мострансавто могут рассчитывать на страховое возмещение согласно Федеральному закону от 14.06.2012 № 67-ФЗ. Компания подведомственна Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чтобы получить страховую выплату, пассажиру необходимо соблюсти правила и требования закона. При наступлении страхового случая следует обратиться в АО «Страховое общество газовой промышленности» (СОГАЗ). Адрес: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10. Почтовый адрес: 107045, г. Москва, Уланский переулок, д. 26. Бесплатная горячая линия: 8 (800) 333-08-88, email: sogaz@sogaz.ru.

Наличие подтверждения оплаты проезда служит дополнительным основанием для выплаты страхового возмещения. Поэтому важно соблюдать правила оплаты проезда в автобусах. Все пассажиры Мострансавто обязаны оплачивать проезд только безналичным способом.

Чаще всего автобусы Мострансавто становятся участниками ДТП из-за нарушения ПДД водителями других транспортных средств. Пешеходы и животные также могут создавать опасные ситуации на дороге. В таких случаях водитель общественного транспорта вынужден быстро перестраиваться или внезапно тормозить, что может привести к падению и травмированию пассажиров.

По факту всех происшествий, связанных с автобусами Мострансавто, проводятся проверки с использованием данных камер видеонаблюдения, установленных в салонах транспортных средств.