Пассажиры «Мострансавто» забыли в автобусах более 1,4 тысячи вещей в августе

Пассажиры «Мострансавто» оставили в автобусах более 1,4 тысячи вещей в августе. Среди них — телефоны, зонты и банковские карты и многое другое.

Как рассказали в областном Минтрансе, в августе в автобусах нашли забытый сертификат в спа-салон, коллекцию миниатюрных кактусов в горшочках, альбом с наклейками, гидрокостюм и шорты для плавания.

Большое количество находок традиционное отметили 1 сентября — в салонах оставляли ранцы, мешки со сменной обувью, букеты цветов и даже карнавальный костюм медведя.

Пассажирам напомнили, что найти потерю можно, подав заявку на сайте компании. В форме необходимо указать дату, номер маршрута и описание предмета. Все вещи хранят в течение полугода, после чего утилизируются. Для получения нужно взять с собой паспорт.

«Если был замечен бесхозный предмет в салоне, не стоит его трогать, лучше сразу сообщить водителю, специалисту службы охраны автовокзала или автостанции. У сотрудников компании есть четкие инструкции на такие случаи. Рекомендуем быть внимательными и следить за своими личными вещами во время поездки», — напомнили в компании.

Всего «Мострансавто» обслуживает 1,4 тысячи маршрутов. Ежедневно на линии выходит более пяти тысяч автобусов.