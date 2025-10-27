Пассажирское автотранспортное предприятие в Можайске отметило 80-летие

Лучшим сотрудникам ПАТП вручили почетные грамоты, благодарственные письма и нагрудные знаки. Праздник украсили выступления артистов Можайского культурно-досугового центра.

История предприятия началась в победном 1945 году. В настоящее время на 25 маршрутов Можайского округа ежедневно выходит 48 автобусов, обеспечивая мобильность и комфорт жителей. Дружный коллектив состоит из 177 человек — это водители, диспетчеры и автослесари, настоящие профессионалы, на которых держится вся система пассажирских перевозок.

Без работы Можайского ПАТП невозможно представить обслуживание гостей и участников Московской Олимпиады-80, транспортную логистику Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи и перевозку тысяч участников военно-патриотических форумов в парк «Патриот».

«Желаем крепкого здоровья, безаварийных рейсов, благодарных пассажиров и процветания всему предприятию. Спасибо за ваш неустанный труд!» — поздравил сотрудников предприятия Алексей Сперанский.