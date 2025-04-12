Пассажиров МЦД в Подмосковье поздравили с Днем космонавтики

Центральная пригородная пассажирская компания вместе с Дептрансом Москвы и Роскосмосом поздравили пассажиров с годовщиной полета человека в космос. На экранах на станции Одинцово в 9:07 появилась символичная надпись. Остановка МЦД — ближайшая к родине Гагарина, время — схожее со стартом первой ракеты-носителя «Восток».
С экранов внутри вагонов пассажиров поздравил российский космонавт-испытатель Иван Вагнер. Обращение передавали прямо с Международной космической станции на орбите Земли.
Также в социальных сетях стартовал конкурс от ЦППК, Дептранса Москвы и Роскосмоса, где можно выиграть тематические сувениры.
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