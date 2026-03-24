Пассажиропоток ЦППК вырос за год почти на 12,3 миллиона человек

За прошедший год Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) перевезла почти 617 миллионов пассажиров. Это на 12,3 миллиона больше, чем в предыдущем году. Из общего числа 284,6 миллиона пассажиров воспользовались услугами компании в Московской области, сообщает Минтранс Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Ярославское, Казанское и Горьковское направления стали наиболее популярными среди пассажиров. Лидером по динамике роста стало Киевское направление, где количество поездок увеличилось на 16% по сравнению с прошлым годом.

Самым быстрорастущим регионом оказалась Калужская область. Здесь в прошлом году зафиксировали рост на 225,8 тысячи поездок по сравнению с предыдущим годом.

Источник: АО «Центральная ППК».