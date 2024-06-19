Пассажиропоток на речных маршрутах в Подмосковье вырос на 15% за год

Почти шесть тысяч человек воспользовались речными маршрутами в Подмосковье с начала сезона. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В региональном Минтрансе уточнили, что на маршруте в Лыткарине прокатились более 3,7 тысячи пассажиров, в Серпухове — более 1,4 тысячи, а в Коломне — около 560 пассажиров.

По словам заместителя председателя правительства — министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика, речные маршруты будут работать до середины осени.

Пассажиры могут оплатить проезд на маршрутах как наличными, так и банковскими и транспортными картами «Стрелка».

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва — Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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