Пассажиропоток «Мострансавто» увеличился на 8% за год

С начала года жители и гости Подмосковья совершили больше 192 миллионов поездок на автобусах компании «Мострансавто». Это почти на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Самыми загруженными маршрутами стали № 10 в Королеве — им воспользовались почти 27 миллионов раз, № 11 в Балашихе — более 22 миллионов поездок и № 12 в Ногинске — около 19 миллионов поездок.

В ведомстве напомнили, что во всех автобусах «Мострансавто» нельзя платить наличными. Оплатить проезд можно только банковскими, транспортными или социальными картами.

С начала года жители расплатились социальными картами более 89 миллионов раз, банковскими — свыше 61 миллиона, а «Стрелкой» и «Тройкой» — около 41 миллиона раз.