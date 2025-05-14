Пассажиропоток «Мострансавто» увеличился на 8% за год

С начала года жители и гости Подмосковья совершили больше 192 миллионов поездок на автобусах компании «Мострансавто». Это почти на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
Самыми загруженными маршрутами стали № 10 в Королеве — им воспользовались почти 27 миллионов раз, № 11 в Балашихе — более 22 миллионов поездок и № 12 в Ногинске — около 19 миллионов поездок.
В ведомстве напомнили, что во всех автобусах «Мострансавто» нельзя платить наличными. Оплатить проезд можно только банковскими, транспортными или социальными картами.
С начала года жители расплатились социальными картами более 89 миллионов раз, банковскими — свыше 61 миллиона, а «Стрелкой» и «Тройкой» — около 41 миллиона раз.
Открытое первенство по тяжелой атлетике прошло в Павловском Посаде
Зеленский счел «бутафорской» делегацию России во главе с Мединским
«Коалиция желающих войны». Захарова уличила Запад в стремлении к эскалации и интервенции
Семья Жариковых из Павловского Посада отметила 55-летие совместной жизни
Семья из Набережных Челнов назвала сына Мир-Святомир-Владимир в честь Путина
Песков опроверг вероятность присутствия Путина на переговорах в Турции
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте