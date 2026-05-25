Пассажирам железнодорожной станции в Солнечногорске напомнили правила безопасности

Профилактическую акцию на станции «Подсолнечная» в Солнечногорске провели 22 мая. Жителям раздали памятки и напомнили о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта.

В работе приняли участие сотрудники администрации городского округа, представители ГКУ Московской области «Административно-пассажирская инспекция», «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании» и волонтеры молодежного центра «Подсолнух». Организаторы беседовали с пассажирами на платформе и возле пешеходных переходов через пути. Особое внимание уделили причинам травматизма на железной дороге.

Жителям напомнили, что переходить пути необходимо только в оборудованных местах. Во время разговора пассажиров просили не пользоваться телефоном при переходе через железную дорогу, снимать наушники и держаться на безопасном расстоянии от края платформы. Участникам акции также вручили памятки с основными правилами безопасности.

«Информирование граждан в таком формате мы проводим каждую неделю. Его цель — предупредить случаи травматизма и нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Маленьким и взрослым пассажирам напоминают о правилах поведения вблизи железнодорожных путей и важности соблюдения мер предосторожности», — сообщил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

В администрации округа отметили, что профилактическая работа на железнодорожных объектах ведется постоянно. Сотрудники отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи ежедневно дежурят на станциях Солнечногорска. Они следят за соблюдением правил и пресекают переход путей в неположенных местах.