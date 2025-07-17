Пассажирам ЦППК вернули 11 млн рублей за оплату поездок через СБП с 15 июня

Центральная пригородная пассажирская компания подвела промежуточные итоги акции по компенсации части средств при оплате билетов через Систему быстрых платежей. С 15 июня пассажирам вернули свыше 11 миллионов рублей.

Интерес к выгодному предложению постоянно растет: за первые 14 дней сумма возврата составила 5,5 миллиона рублей, а к концу месяца показатель удвоился, достигнув 11,2 миллиона.

Участники акции могут получить 15% возврата при покупке билетов через мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК» или 10% – при оплате в терминалах. Компенсационный лимит установлен на уровне 2,5 тысячи рублей ежемесячно на одного пользователя.

Для получения бонуса необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru, после чего оплачивать проезд или пополнять транспортную карту через Систему быстрых платежей в приложении или автоматах.

Деньги поступают обратно на счет в течение минуты после транзакции. Важное условие — номер телефона при регистрации и оплате должен быть одинаковым.

Акция будет действовать до 30 сентября.