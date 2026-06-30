Пассажирам ЦППК раздадут питьевую воду из-за жары

Центральная пригородная пассажирская компания раздаст пассажирам поездов и электричек питьевую воду. Об этом рассказали в пресс-службе ЦППК.

Сотрудники компании работают на брендированных стойках на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях МЦД «Тушинская» и «Площадь трех вокзалов».

Пассажирам порекомендовали быть внимательными к своему самочувствию, пить больше воды и по возможности меньше находиться под солнцем. При недомогании следует обращаться к врачу.

«Мы рекомендуем пассажирам пить больше воды, по возможности меньше находиться под прямыми солнечными лучами и не откладывать обращение за помощью, если почувствовали недомогание», — отметили в компании.