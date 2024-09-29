Пассажирам станции Гжель в Раменском напомнили о безопасности на переездах

Раменские волонтеры и специалисты по охране труда на Куровской дистанции напомнили пассажирам правилам безопасного поведения на переездах. Они раздали пешеходам памятки.

Железная дорога — зона повышенной опасности. Разъяснительную беседу с пассажирами на станции Гжель провели 26 сентября. Так специалисты намерены сократить количество несчастных случаев. В профилактическом мероприятии приняли участие специалисты администрации Раменского округа, сотрудники РЖД и руководство образовательных учреждений.

Зачастую молодые люди не снимают наушники, когда пересекают железнодорожные пути. Поезду остановиться трудно — его средний тормозной путь превышает тысячу метров. Неподвижные вагоны также представляют опасность, ведь они могут тронуться в любой момент.

Для безопасности на станции Гжель установили пешеходный переход, оборудованный звуковой и световой сигнализацией.

«Рядом — два больших поселка, образовательные учреждения, школы. Необходимо предупреждать всех для того, чтобы люди соблюдали правила и пользовались пешеходными переходами, они обустроены в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Все условия созданы, и я хочу обратиться ко всем жителям с просьбой соблюдать правила», — предупредила директор станции Гжель Нина Ширенина.

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