Пассажирам «Мострансавто» напомнили правила перевозки спортивного снаряжения

Пассажирам «Мострансавто» напомнили о правилах перевозки спортивного инвентаря в автобусах. Бесплатно с собой в дорогу можно брать предметы, не превышающие 120 сантиметров в длину, ширину и высоту.
Как отметили в Минтрансе Подмосковья, в автобусах можно бесплатно перевозить коньки, хоккейные клюшки и многое другое. Более крупный инвентарь можно брать с собой за отдельную плату, при этом он не должен превышать 180 сантиметров в параметрах.
Стоимость провоза спортинвентаря составляет 59 рублей в городском сообщении и от 59 до 177 рублей в пригородном.
Важно, чтобы вещи не пачкали салон автобуса и не мешали другим пассажирам. Если снаряжение мешает входу или выходу, то водитель может отказать в перевозке.
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