Пассажирам «Мострансавто» напомнили правила перевозки спортивного снаряжения

Пассажирам «Мострансавто» напомнили о правилах перевозки спортивного снаряжения в автобусах. Некоторые предметы можно провозить бесплатно, а за некоторый инвентарь придется заплатить по тарифу.

С наступлением тепла в автобусах начинают чаще перевозить велосипеды, самокаты и другой спортивный инвентарь.

Пассажиры могут бесплатно провозить снаряжение, размер которого не превышает 120 сантиметров. Это могут быть скейтборды, самокаты и многое другое. Более крупный инвентарь можно брать с собой в поездку за дополнительную плату, напомнили в региональном Минтрансе.

В автобусах городского сообщения стоимость провоза спортивного снаряжения составляет 59 рублей. В пригородном транспорте — от 59 до 177 рублей в зависимости от протяженности поездки.

В ведомстве добавили, что инвентарь не должен мешать другим пассажирам и пачкать салон автобуса. В таких случаях водитель может отказать в перевозке.