Пассажирам «Мострансавто» напомнили правила перевозки спортинвентаря

Фото: АО "Мострансавто"

Компания «Мострансавто» напомнила жителям правила перевозки спортивного инвентаря в автобусах. Некоторое снаряжение можно брать с собой бесплатно, а за другое придется доплатить.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, любители активного образа жизни могут бесплатно перевозить с собой инвентарь, размер которого не превышает 120 сантиметров. Это может быть самокат, ролики или скейтборд. За провоз более крупных предметов нужно будет доплатить, при этом их размер не должен превышать 180 сантиметров.

Стоимость провоза спортивного инвентаря в городских автобусах составляет 54 рубля, в пригородных — от 54 до 162 рублей.

«Водитель может отказать пассажиру в перевозке снаряжения, если оно препятствует входу или выходу из автобуса. Также спортинвентарь не должен пачкать салон автобуса и одежду других пассажиров», — добавили в министерстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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