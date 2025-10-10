Пассажирам «Мострансавто» напомнили правила перевозки спортинвентаря

Пассажирам «Мострансавто» напомнили о правилах перевозки спортивного инвентаря в автобусах. Они регламентируются статьей 22 Федерального закона № 259.

Без оплаты можно провозить компактные предметы, например, сложенный самокат, скейтборд или роликовые коньки. Важно, чтобы сумма их длинны, ширины и высоты не превышала 120 сантиметров.

Для более габаритных вещей предусмотрен платный провоз, однако при сумме параметров более 180 сантиметров в автобус имеют право не пустить.

Стоимость зависит от расстояния поездки. В городских автобусах она составляет 63 рубля. На пригородных маршрутах до 25 километров — также 63 рубля, от 25 до 50 километров — 126 рублей, свыше 50 километров — 189 рублей.

Жителей Подмосковья призывают следить за чистотой снаряжения: оно не должно загрязнять салон автобуса. Также водитель имеет право отказать в перевозке, если инвентарь создает неудобства для других пассажиров.