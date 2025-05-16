Пассажирам «Мострансавто» напомнили правила перевозки спортинвентаря

Весенний велофестиваль пройдет в Москве 17 мая. В преддверии мероприятия «Мострансавто» напомнило пассажирам правила перевозки спортинвентаря в автобусах.

Мелкий спортинвентарь размером до 120 сантиметров по сумме габаритов можно перевозить в автобусах бесплатно. К нему относятся самокаты, скейтборды и роликовые коньки. Велосипеды и другой крупный инвентарь размером до 180 сантиметров перевозятся за дополнительную плату.

Стоимость перевозки зависит от расстояния поездки. В городских автобусах она составляет 59 рублей. На пригородных маршрутах до 25 километров цена также 59 рублей, от 25 до 50 километров — 118 рублей, свыше 50 километров — 177 рублей.

Согласно требованиям, спортивный инвентарь не должен загрязнять салон автобуса и мешать другим пассажирам. Водитель имеет право отказать в перевозке, если снаряжение создает неудобства.