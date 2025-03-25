Пассажирам «Мострансавто» напомнили правила перевозки домашних животных в автобусах. Некоторых питомцев можно брать с собой бесплатно, а провоз других оплачивается по тарифу ручной клади.

Бесплатный проезд разрешен для собак карликовых пород, которые сидят на руках у хозяина. Это чихуахуа, померанский шпиц, йоркширский терьер и другие. Кроме того, пассажир вправе брать с собой собаку-поводыря, при этом он должен быть в наморднике, на поводке и с опознавательным знаком.

Остальные животные и птицы перевозятся в клетках или сумках, которые не превышают суммарно 120 сантиметров в длину, ширину и высоту.

Проезд оплачивается по тарифу ручной клади и составляет от 59 до 177 рублей в зависимости от расстояния.

«Пассажир несет полную ответственность за безопасность и поведение своего питомца во время поездки. Необходимо следить, чтобы животное не мешало другим пассажирам и не пачкало салон автобуса», — добавили в Минтрансе Подмосковья.