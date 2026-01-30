Пассажирам «Мострансавто» напомнили правила перевоза спортинвентаря

Многие жители Подмосковья регулярно занимаются спортом, невзирая на мороз и снегопад. Многие берут инвентарь с собой в автобус. Чтобы поездка была комфортной для всех, в региональном Минтрансе напомнили правила перевозки снаряжения в общественном транспорте.

Пассажиры могут бесплатно перевозить спортивный инвентарь, который в длину, ширину и высоту не превышает 120 сантиметров. Это могут быть коньки, хоккейные клюшки, санки или одна пара лыж в чехле.

За перевоз более крупных предметов необходимо доплатить. При этом их параметры в сумме не должны превышать 180 сантиметров. В городском транспорте стоимость составит 73 рубля, в пригородном — от 73 до 219 рублей в зависимости от расстояния поездки.

Пассажиров призвали поддерживать чистоту в салонах и приложить все усилия, чтобы инвентарь был очищен от грязи и снега.