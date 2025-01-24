Пассажирам «Мострансавто» напомнили о возможности скачать расписание автобусов

Пассажиры «Мострансавто» скачали расписание автобусов с сайта компании около 1,6 миллиона раз с апреля 2023 года.

Скачать расписание автобусов можно в разделе «Маршруты и расписания»/«Расписание». График можно также получить в Telegram-боте «Мострансавто» или по телефону Единой линии связи 8 (800) 700-31-13.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, чтобы найти нужное расписание, нужно ввести номер маршрута в поисковую строку и выбрать остановку. После этого — нажать на значок с изображением стрелки.

«Пользователи получают график движения в привычном дизайне, каким видят его на остановочных пунктах. Также на сайте пассажиры могут посмотреть, какие маршруты следуют через выбранный остановочный пункт», — отметили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что «Мострансавто» обслуживает более 1,4 тысячи маршрутов. В автопарке предприятия — более шести тысяч автобусов, которые перевозят 1,6 миллиона пассажиров.