Пассажирам «Мострансавто» напомнили о возможности скачать график автобусов

Пассажиры «Мострансавто» скачали расписание движения автобусов с сайта компании свыше 1,4 миллиона раз с апреля 2023 года. Опция стала доступна в рамках проекта «Скачай, но не срывай».

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, расписание можно скачать в разделе «Маршруты и расписания» — «Расписание», а также через Telegram-бот. Узнать график движения автобусов также можно по телефону единой линии связи 8 (800) 700-31-13.

Скачать расписание на телефон или распечатать можно в несколько кликов. Для этого нужно ввести в поисковую строку номер маршрута, выбрать нужную остановку и начать на значок стрелки.

«Пользователи получают график движения в привычном формате и дизайне, каким они видят его на остановочных пунктах. Также пассажиры могут посмотреть, какие маршруты следуют через выбранный остановочный пункт», — добавили в министерстве.

Компания обслуживает свыше 1,4 тысячи маршрутов. Ежедневно на линии выходят более 5,4 тысячи машин.