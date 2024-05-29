Пассажирам «Мострансавто» начали раздавать воду из-за жары

АО «Мострансавто»
Фото: АО «Мострансавто»

Компания «Мострансавто» начала раздавать питьевую воду пассажирам из-за жары. Акция продлится, пока не отступит зной.

«Мы делаем это ежегодно, когда в Московскую область приходят экстремально высокие температуры, чтобы поддержать жителей. Просим наших пассажиров помнить о том, что бутылка воды — не защита от солнечного удара, а только мера предосторожности в жаркую погоду», — прокомментировали в «Мострансавто».

Воду раздают на остановках, вокзалах и автостанциях с наибольшим пассажиропотоком.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что работы по ремонту Осташковского шоссе завершат в 2024 году. При этом в регионе продолжается модернизация общественного транспорта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фейк: из продажи уберут произведение Остера «Вредные советы»

Кто такой Руслан Стефанчук, которого Путин назвал юридически легитимным лидером Украины?

НДС, НДФЛ и вычеты. Что известно о налогах по-новому

«Выглядит наивно». Кинокритик раскритиковал победивший в Каннах фильм «Анора»

«Школа, а не тюрьма». Кого накажут за раздевание воронежских выпускников перед ЕГЭ

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте