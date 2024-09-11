Паспорта готовности к отопительному сезону получили в Лобне 85% домов

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела оперативное совещание со своими заместителями. На встрече обсудили празднование Дня города, поддержку предпринимателей, ремонт подъездов и подготовку округа к отопительному сезону. Паспорта получили 85% домов.

В администрации Лобни подвели итоги работы за неделю по всем направлениям и наметили планы на ближайшие дни.

На встрече обсудили проведение Дня города. Развлекательные мероприятия в округе пройдут целую неделю, однако основным днем празднования будет 14 сентября.

Также затронули тему поддержки бизнеса.

«В округе зарегистрировано 4397 субъектов малого и среднего предпринимательства. По поручению губернатора для них реализуется комплекс мер поддержки — с полным перечнем можно ознакомиться на инвестпортале региона», — отметила в своем телеграм-канале Анна Кротова.

В Лобне заканчивают подготовку многоквартирных домов к отопительному сезону. Паспорта готовности уже получили 85% домов. На всех 17 котельных завершили профилактические работы, опрессовку прошли 95 километров теплосетей.

Специалисты администрации обсудили и тему обновления подъездов. Еще 23 парадных отремонтируют в округе до конца года. Там заменят окна и реконструируют входные группы, покрасят стены, обновят полы, повесят новые почтовые ящики и установят перила.

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