Паспорта готовности к отопительному сезону получили 699 домов в Чехове

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин провел еженедельный профильный час по жилищно-коммунальному хозяйству, в ходе которого обсудил с представителями профильных структур подготовку к осенне-зимнему сезону и реконструкцию объектов теплоснабжения. С 15 по 25 сентября в Чехове проведут пробные топки, чтобы проверить надежность котельных, тепловых пунктов и сетей.

В данный момент полным ходом идет заполнение теплоносителем внутридомовых систем жилых домов. Работы завершили на 60%: полностью заполнили сети в сельских населенных пунктах Новый Быт, Любучаны, Крюково, Васькино, Талалихино, Ходаево, Шарапово, Стремилово, Манушкино, Березки, Дубна, Чернецкое, Мещерское и Кулаково. Из 59 систем пока незаполненными остаются 26.

Паспорта готовности получили 699 домов, что составляет 91% жилищного фонда округа. Полностью подготовлены водопроводные и канализационные сети. На финальном этапе тепловые сети. Сейчас ведутся работы по прокладке новых трубопроводов: 35 метров на улице Московская и 72 метра на Вишневом бульваре. В течение недели все работы завершат.

«Прошу жителей обратить внимание, что во время врезки трубопроводов возникнет необходимость в отключении горячего водоснабжения, и с пониманием отнестись к временным неудобствам. После подключения и проведения гидравлических испытаний будет полностью произведено благоустройство территории», — отметил глава округа Михаил Собакин.