Пасхальный спектакль воспитанников Воскресной школы прошел в Можайском округе

Спектакли для любителей театрального искусства, учеников и жителей округа традиционно проходят к Пасхе в стенах культурно-досугового центра. В этом году постановку под названием «Любовь спасет мир» подготовили ребята из Воскресной школы Храма Дмитрия Солунского расположенного в деревне Большое Тесово.

Основой для театрального представления стали известные библейские сюжеты. Юные артисты рассказали на сцене историю о том, как милосердие и взаимопомощь преодолевают любые трудности. Постановка соединила традиционные пасхальные мотивы, стихи, яркие костюмы и декорации.

В завершении спектакля всех собравшихся поздравили со Светлой Пасхой и вручили им традиционные пасхальные куличи от общественного деятеля и организатора духовных благотворительных детских спектаклей Оксаны Ковалевой.

В округе уделяют особое внимание традиционным праздникам. Верующие проводят традиционный ритуал — освящают пасху и куличи, а также принимают участие в пасхальных службах. Принято считать, что освященные пасхальные блюда приносят в дом мир и благополучие.