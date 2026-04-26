Пасхальный спектакль представили в деревне Сераксеево в Серпухове

На сцене храма в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» состоялся спектакль, посвященный Светлому Христову Воскресению, который представили воспитанники воскресной школы и театральной студии. Зрителями стали члены семей участников специальной военной операции, ветераны СВО и жители близлежащих населенных пунктов.

В спектакле также участвовали родители, поддержавшие детей. Со словами приветствия от имени главы городского округа Серпухов Алексея Шимко выступила его заместитель Мария Барышева. Постановка готовилась всего два месяца, но, несмотря на молодость театрального коллектива, юные актеры сумели передать искренние чувства и эмоции, связанные с подготовкой к Пасхе.

Основная идея постановки — показать пасхальное настроение, переживания обычной семьи, которая готовится к светлому торжеству. Многие зрители отметили, что спектакль вызвал у них теплые воспоминания из детства, слезы умиления и улыбки. Депутат окружного Совета Юлия Громова подчеркнула, что такие мероприятия особенно важны для семей защитников, которым нужна поддержка, сила духа и вера.

После спектакля для семей участников СВО организовали трапезу с чаем и угощениями. За душевным общением гости делились впечатлениями от постановки и благодарили организаторов за теплую атмосферу. Пасхальный период продолжается, и такие спектакли становятся доброй традицией, объединяющей приход, семьи и всех, кто нуждается в тепле и заботе. Юные актеры получили признание за свое искреннее творчество.