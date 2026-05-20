Пасхальный фестиваль прошел в Серпухове

В Серпухове впервые организовали и провели Пасхальный фестиваль Подольской епархии. Мероприятие посетили архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, а также заместитель главы Серпухова Оксана Лебедева, воспитанники и педагоги воскресной школы при Всехсвятском храме.

Оксана Лебедева поблагодарила владыку Аксия, который открыл фестиваль и подарил всем особенное настроение, за то, что он приезжает на все подобные мероприятия и очень поддерживает жителей Серпухова.

Архиепископ Подольский и Люберецкий не только осмотрел площадки фестиваля, но и сам принял участие в активностях.

В рамках праздника в третий раз был дан старт акции «Белый цветок». Она объединяет тех, кто помогает детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. На благотворительной ярмарке каждый мог купить понравившуюся вещь и тем самым внести вклад в поддержку семей. А завершился фестиваль по традиции молодежным балом.